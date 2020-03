Mänguasjamuuseumi Sipsiku näitus algas suure perepäevaga

Mänguasjamuuseumi uus näitus «Sipsik seikleb» on arendav käed-külge näitus, mis on loodud spetsiaalselt beebide ja väikelastega peredele.

Uus näitus on käelisi oskusi arendav mängumaa, kus saab koos Sipsikuga uurida ja uudistada, liugu lasta ja linde toita, herilastega võidelda ja ploomidega täpsust visata. Koos Sipsikuga on võimalik isegi Kuule või Veenusele sõita, sest Sipsiku maailmas on raketiga reisimine täiesti igapäevane asi. Kes kõrgust kardab ja Kuule lennata ei taha, võib minna mõnusale kummipaadireisile, just nii nagu Sipsik seda teeks.