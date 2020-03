Go Bus laseb Vana Tallinn käes bussi roolinud juhi lahti

Eile õhtul tuvastas ühelt bussisõitjalt vihje saanud politsei, et 1. liini bussi juht on alkoholi tarvitanud, kõrvaldas ta roolist ja koostas väärteoprotokolli. Politsei sai pisut enne kella seitset õhtul teate, et bussijuhil on tugevad alkoholiaurud, teataja nägi ka, kuid juht pani käest Vana Tallinna pudelit.

Go Busi Tartu piirkonna teenindusjuht Sirle Prangel kommenteeris, et tegu on staažika bussijuhiga, kes tuli nende ettevõttesse tööle mullu augustis ning kellel varasemalt selliseid rikkumisi ei ole olnud.

«Ka eile hommikul liini alustades läbis bussijuht alkokontrolli. Juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel, kuid olenemata põhjusest ei ole sellisele käitumisele õigustust,» ütles Prangel. «Kuna Go Busis kehtib joobes juhtimise suhtes nulltolerants, siis koostöö jätkumine selle bussijuhiga on välistatud.»

Bussijuhilt ei ole ettevõte veel juhtunud kohta saanud aru pärida.

Ettevõtte selgitusel alustavad bussijuhid iga tööpäeva sõidueelse alkokontrolli läbimisega ning joobe või jääknähtude fikseerimisel juhti rooli ei lubata. Edaspidi on kavas hakata tegema pistelisi lisakontrolle liinil olevatele bussijuhtidele, et selliseid olukordi välistada.