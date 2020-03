Tartu linnaliinibussi roolis alkoholi pruukinud juht

Bussijuhi kontrollimisel selguski, et alkomeetri näit oli kõvasti üle nulli. Politsei koostas juhile väärteoprotokolli ja eemaldas ta roolist. Politsei pressiesindaja ütles, et näitu avaldada ei saa, kuid kui koostati väärteoprotokoll, siis kriminaalse joobega tegu polnud.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas tänas tähelepanelikku reisijat, kes ei pidanud paljuks joobekahtlusega juhist politseid teavitada. «Kõik sõidukijuhid vastutavad roolis olles mitte vaid iseenda elu ja tervise eest, vaid mõjutatud on ka teised inimesed, kes samal ajal liikluses osalevad,» lisas Tommingas.

Linnaasutuse Tartu Linnatransport juhataja Roman Meeksa ütles, et Tartu linnaliine sõitev Go Bus on juba edastanud vabanduse sõitjatele ja linnale, üksikasjad on veel uurimisel.

Meeksa ütles, et talle teada olevalt jäi neli kilomeetrit liini sõitmata. Buss sõitis 1. liini Nõlvaku suunas, teekond jäi pooleli peatuses Pikk Anne kanali juures. Liinile saadeti asendusbuss.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et bussifirma teatel oli juhi kainust kontrollitud enne liinile minekut. Paraku ei ole osatud ette näha, et juht võiks alkoholi pruukida liini sõites. «Minu kahekümneaastase praktika juures on see esimene kord,» ütles Haak.

Ta nentis, et alkolukke Tartu linnaliinibussidel ei ole, sest hanketingimusi koostades jättis linn ise selle nõude kõrvale. Tartu linnaliinidel alustas Go Bus uute bussidega läinud aasta juulis.

Haak lisas, et tuleval nädalal tuleb linnal Go Busi esindajatega maha istuda, et arutada võimalusi selliseid vahejuhtumeid vältida.