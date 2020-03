Raimu Hanson: elutöö tehtud

Paar nädalat tagasi, 26. veebruaril kell 9.19 saatis armas kolleeg Aime Jõgi mulle arvutisse kirja teatega, et tal on mulle uudis. Olin kodus haige. Aevastused, nohu ja köha ning nendega käsikäes tulnud põskkoopapõletik olid mind sundinud tööst toimetuses eemale jääma. Aime avaldas kirjas lootust, et vahest turgutab tervist pressiteade elutööpreemiast, mille üheks nominendiks on mind Mati Määritsa ja Toomas Kümmeli kõrval arvatud.