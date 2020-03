Haudumist alustanud kuulus Tartu part kadus koos pesaga

Keskkonnainspektsioon teatas, et täna öösel on veel teadmata asjaoludel Tartu kesklinna McDonaldsi ees lillekastis pesitsenud emapart koos pesaga ära viidud. Tõenäoliselt pole tegemist juhusliku, vaid sihiteadliku teoga, sest hoolikalt on kaasa võetud kogu pesa ja endisel haudumiskohal haigutab kastis sügav lohk.