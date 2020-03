Toomas Lepp: peokutsetest jääb ettevõtluse toetamisel väheks

Mulle on silma jäänud ka linnavalitsejate suur vaimustus igasuguste projektide kirjutamisest, millele on võimalik küsida eurotoetusi. Me võiksime endale aga aru anda, et juba praegu on meie riik saavutanud sellise jõukuse, kus selliste toetuste suurus on vähenemas.

Palju jätkusuutlikum oleks panustada sellele, et suudame ise oma elu siin korraldada ja kinni maksta ega peaks täima rehepapi kombel küla peal projektiraha toetuseks küsimas. Selleks on aga vaja, et siinsed ettevõtted suudaksid püsida konkurentsis, valmistada üha keerukamaid ja kallimaid tooteid, arendada samaväärseid teenuseid ning pakkuda seeläbi paremini tasustatud töökohti, millest saab ka linnakassa palju püsivama sissetulekuallika kui ühekordsetest projektitoetustest. Võib-olla oleks võimalik sellistele projektidele pühendatud aja kõrvalt võimalik leida kiiremini mõni tund, et vastata ettevõtjate kirjadele või ettepanekutele, millest mõned ootavad vastust juba kuid.

Täiesti piisav võiks olla, kui see nimetatud kliendihaldur koos mõne abilinnapeaga jõuaks aastas korra omal initsiatiivil käia külas Tartu paarikümnel suuremal maksumaksjal, et vaadata, kuidas neil on läinud, ja kuulata, mis neil mureks.

Kui ma oma loo alguses ütlesin, et oleme 25 aastat suutnud hakkama saada linna toeta, siis lõpetuseks tahan linnavõimu kiituseks lisada, et selle aja jooksul ei ole kohalik võim meie toimetamist ja arengut ka takistanud. Mina ja minuga seotud ettevõtted ei ole kordagi erinevate linnavalitsuse koosseisude ametnikega asjaajamisel tajunud korruptsiooni, mille kahtlused on Tartu linnavalitsust viimastel aegadel palju räsinud. Oleme oma asjad, mis peamiselt on olnud seotud ehituste ja juurdeehituste lubade ja kooskõlastuste hankimisega, lõpuks ikka aetud saanud ilma kellelegi selle eest meelehead või teeneid pakkumata. Iseasi, kas meie aja- ja närvikulu selleks on olnud proportsioonis teema olulisusega ja kas selle kulutatud aja asemel oleksime saanud ehk hoopis oma põhitegevust arendada.

Mõnes meist ida poole jäävas riigis võiks ainuüksi seda juba suurepäraseks tulemuseks pidada. Meist lääne poole jäävates riikides on aga minu kogemuste põhjal kohalik võim palju rohkem näoga ettevõtjate poole. Teadagi, kust me oleme tulnud, ja meie jõudmine kuhugi keskele ida ja lääne vahel ongi tulemus, millega praegu ehk rahul peaksime olema.

Lihtne ja kiire asjaajamine linnavalitsuse koridorides ja kaasaaitamine kohaliku hariduse muutmisel rohkem kohalike ettevõtete vajadusele vastavaks olekski ehk ainukesed asjad, kus traditsioonilise valdkonna ettevõtted linnavalitsuse tuge ootaksid.

Kuniks seda uueneva ettevõtlusosakonna strateegiast välja ei paista, saame ainult tõdeda, et fookus võib küll uus olla, aga oluline osa Tartu ettevõtlusest jääb selle vaateulatusest välja – ehk kinnitust kipub leidma hüpotees, mille loo alguses püstitasin.