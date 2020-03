Laulupeol kootud vaip jõudis muuseumi

Tellijale

Tallinnast oli Tartusse sõitnud üle andma vaipa, millel mõõtmeid 82 x 288 sentimeetrit (raam peale selle), meeskond eesotsa Postimehe grupi turundusdirektori Margus Reintaliga. Just temal tekkiski mullu idee panna laulupeolised kuduma. Triibulist ühistööd ümbritseva raske raami alumises servas on kirjas selgitus, mis asjaga on tegemist.