Eesti lennuakadeemia uus rektor Koit Kaskel on asunud muudatusi tegema, et kõrgkool paistaks nii välismaal kui ka Eestis rohkem silma.

Tartust kümne kilomeetri kaugusel Reolas tegutsev Eesti lennuakadeemia on üks väikseimaid ja noorte hulgas hinnatuimaid kõrgkoole Eestis. Tänavu 1. jaanuaril astus ametisse lennuakadeemia uus rektor Koit Kaskel (45), kes on endine lennuameti peadirektor ja majandusministeeriumi nõunik. Usutluses teatas Kaskel, et kavandab lennuakadeemias suuri muudatusi.