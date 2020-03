Ülikooli korvpallimeeskonna play-off’i pääsme otsustavad kolm viimast mängu

Tartu ülikooli spordihoonesse kogunenud ligi 700 korvpallifänni olid üleeile tunnistajaks tartlaste kiirele spurdile juba avaminutitel, mille tulemusel jõudis esimene veerand lõpule kodumeeskonna kasuks 29:18. Teisel neljandikul hoidis Tartu 15-punktilist eduseisu ning poolajaks kujunes edu 50:35. Pinge keris tulisemaks kolmandal veerandil ning viimast neljandikku alustasid tartlased eduseisult 60:50. Kregor Hermeti ja Robert Valge juhtimise ning Kent-Kaarel Vene otsustava tabamusega saadi magus võit 84:66. Tartlaste üleplatsimees oli Kregor Hermet 25 punkti ja 11 lauapalliga.

Vigastused annavad tunda

Viimastel kuudel on Tartu ülikooli meeskonna mängijaid tabanud mitu vigastust, mis on andnud tunda ka väljakul. «Leegionär Adomas on nüüd tagasi, aga koondisega mänginud Kregoril annab põlv veel tunda. Eks me ravime tasapisi, vaatame mäng korraga ja valmistume,» ütles Tartu ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene. Seni kuni mõned mehed on väljakult puudu, tuleb teistel kohad ära täita.

Järgmisel kolmapäeval kell 19 kohtub Tartu meeskond kodusaalis TalTechiga. «Nad on küll Rakverega pea samast klassist, kuid teistsuguse mängustiiliga,» selgitas Vene. Ta on treeningutel parandanud mängijate individuaalseid oskusi ning see on põhiskoorijate ridadesse uusi nägusid toonud. «Oleme mängu kiiremaks teinud ning püüdnud rohkem viskeid võtta, leidnud kergemaid korve ning osa meeste punktitase on tõusnud,» rääkis Vene.

Kui endaga võrdväärsel tasemel vastaseid on suudetud alistada, siis tugevamaid tuleb veel püüda. «Tugevamaid pole me suutnud hammustada, aga eelkõige tuleb uskuda endasse,» sõnas Vene.

Võimalus on teistelgi

Peatreener usub, et lisaks Hermetile, kes hiljuti Eesti meeste korvpallikoondises kaasa tegi, on sama võimalus veel teistelgi. «Paar meest peaks suvel küll minu hinnangul sinna ringi saama, sest tulevad laagrid ja projektid, kus neil on võimalik ennast tõestada,» ütles ta.