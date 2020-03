Raekoja apteegi proviisor Silja Nellis ütles, et praegu pole teada, millal desinfitseerimisvahendid ja kaitsemaskid uuesti apteekidesse jõuavad, kuid tõenäoliselt on märtsi lõpuks olukord parem.

Eesti teine koroonaviirusesse nakatunu on tartlane, selgus kolmapäeval. Näib, et tartlased on selleks uueks viiruseks valmistunud, muu hulgas on linlased apteekidest ära ostnud kõik käte desinfitseerimiseks mõeldud vahendid ja kaitsemaskid ning Tartu kiirabi eraldas koroonakahtlusega väljakutseteks eraldi auto.