Jaani kiriku muusikaveerandtunnid jätkuvad reedeti

Sel reedel elustub Tartu Jaani kirikus muusikaveerandtund, mis poolteist aastat on soikus olnud. See tähendab, et igal reedel kell 12.15 on kirikusaalis kas linlasel või linna tulnud külalisel võimalus korraks istuda, nautida head muusikat ja selle saatel mõtiskleda.