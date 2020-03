Tartus sõidab alates teisipäevast eraldi koroona-kiirabibrigaad

SA Tartu kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee ütles, et koroona-brigaad sõidab välja siis, kui tuleb väljakutse koroona riski piirkonnast inimesele või kellelegi, kes on võimaliku nakatunuga kokku puutunud. Auto nendeks sõitudeks valiti selline, mida on lihtne desinfitseerida ning töötajad peavad pärast iga koroonakahtlusega väljakutset vahetama ühekordset kaitseülikonda. «Varustust jagub,» kinnitas Kõrgvee. Ühtki koroonajuhtumit kiirabitöötajad tuvastanud pole, kuid ilmnenud on hoopis mõned gripijuhtumid.

Kõrgvee sõnul ei saa öelda, et Tartu ümbruses oleks lahti läinud koroonapaanika ning ta soovitab kehva enesetundega inimestel jääda koju, hoolitseda isikliku hügieeni eest ning ennast ravida.

Kuna gripp ja koroonaviirus ohustavad enim vanemaealisi ja kroonilisi haigeid, peab terviseamet hoolekandeasutustega läbirääkimisi külastuste piiramiseks.

Põlva ja Ahja hooldekodu juht Aet Olle lausus, et kaalub ustele hoiatussildi kleepimist, et inimesed võimaluse korral omakseid ei külastaks. Olle kogemus ütleb aga, et silt ei takista kedagi. Tema sõnul mõjuks lähedastele vaid see, kui ise emalõvina uksel ees seista. Otseselt pole õigust inimesi omakseid külastamast takistada.

Terviseamet soovitab hoolekandeasutustel mitmele poole desinfitseerimisainet panna ja selgitustööd teha, sealhulgas saata lähedastele e-kiri, kus soovitada viiruse laia levikuga piirkondadest naasnutel hooldekoju mitte tulla. Gripp ja muud respiratoorsed haigused levivad hooajati, Eesti kliimavöötmes lõpeb hooaeg aprilliga. Praegu annavad gripp ja teised respiratoorsed haigused tervishoiusüsteemile märkimisväärset koormust, sealhulgas tekivad kriitilised haigusjuhud, mille puhul vajavad inimesed intensiivravi.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai rääkis kolmapäeval ajakirjanikele, et kui lisandub veel üks äge respiratoorne nakkus, mille tõttu tekivad ka rasked haigusjuhud, avaldab see tervishoiusüsteemile kindlasti mõju.

Eestis põeb koroonaviirust kaks inimest. Mõlemad nakatunud tõid viiruse sisse koldepiirkonnast ehk terviseamet ei ole tuvastanud viiruse levimist Eestis. Seega soovitab amet koroonaviiruse levikuga riikidesse mitte sõita.