Riik toetab Aasia ja Lähis-Ida spetsialistide pealekasvu Tartu ülikoolis

Kuna õppekava on küllaltki spetsiifiline, on see praegu tasuline ja seab muidu tasuta kõrgharidusega harjunud eestlaste ette tavapäratuid tõkkeid. Välisministeeriumi otsus katta kahe eestlase õppemaks on Hõbepappeli sõnul väga tänuväärne, sest annab stipendiaatidele võimaluse keskenduda õpingutele, ilma et nad peaksid muretsema hilisema laenukoormuse pärast.