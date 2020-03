Pärimusmuusikud toetavad rahvaluulearhiivi kontserdiga ERMis

Eesti rahvaluule arhiivi teatel on meie rahvuslik muusika ärkamisajast saati olnud tihedalt seotud rahvamuusika ja rahvaluule arhiiviga. Eesti esimese sihipärase rahvaviisikogu korjasid meie esimesed professionaalsed muusikud. Miina Härma, Cyrillus Kreegi, Mart Saare ja teiste käsikirju säilitatakse rahvusliku muusikaloo aardena rahvaluulearhiivis.

Aastakümnete jooksul jätkasid folkloristid muusikutega viljakat koostööd, arhiivi kogud täienesid rahvamuusika noodistuste ja helisalvestustega. Eesti rahvaluule arhiivis säilitatakse ja uuritakse eesti muusikalist emakeelt, sealsetes kogudes on üle 20 000 noodi ja kordades rohkem helisalvestatud muusikapalu.

Arhiivi talletatud viisidest on Eesti muusikud ja heliloojad saanud inspiratsiooni tänase päevani. Rahvaviisidest on mõjutatud koorimuusika selle algusaegadest kuni viimase laulupeo repertuaarini, süva- ja levimuusika. Eesti tänast kultuurimaastikku on raske ette kujutada ilma pärimusmuusika ja folkfestivalideta.