Kaitsevägi kutsub Tartus naisi ajateenistuse teabepäevale

Naiskaitseväelase Daisi Želizko sõnul aitas kaitsevägi leida tal oma kutsumuse. «Ajateenistusse mineku tõuke sain ülikooli kolmandal aastal, kui hakkasin läbi tegevteenistuses olevate sõprade nägema kaitseväes reaalseid eneseteostus- ja karjäärivõimalusi. Huvi praeguse eriala vastu tärkas ajateenistuses ning läksin sealt edasi magistrisse personalitööd õppima. Hetkel töötan ma personaliohvitserina mereväes ja hoolitsen selle eest, et Eesti riiki kaitseksid tublid ja ettevõtlikud inimesed. Põnevate tööpäevade kõrvalt kasvab minu peres ka imearmas pooleteiseaastane tütar,» rääkis Želizko.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul kasvab noorte naiste huvi riigikaitse vastu. «Naiste aktiivne roll riigikaitses muutub järjest tavapärasemaks,» märkis Luik. Ta lisas, et kaitsetahe, mis on üks meie iseseisva riigikaitse alustala, ei sõltu soost ning igal ühel meist on õigus ja võimalus panustada julgeoleku tagamisse.