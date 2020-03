Tartu linnavolinike pöördumine: Urmas Klaas ei saa Tartu linnapea rolliga hakkama

Me ei saa pealt vaadata, kuidas Tartu linnapea Urmas Klaas on hakanud ükskõikselt ja üleolevalt suhtuma Tartu probleemide lahendamisse ning ka kriiside lahendamisse nii linna juhtinud koalitsioonis kui ka ülikooli kliinikumis, mille nõukogu esimees linnapea on.

Me ei saa pealt vaadata, kuidas linnapea selle asemel, et kriisi ülikooli kliinikumis kiiresti lahendada, on võtnud ette venitamise taktika.

Me ei saa pealt vaadata, kuidas need viimase aja juhtumid on alla kiskunud Tartu mainet. Samas ei näe me ka, et linnapea Urmas Klaasil oleks kaugemaleulatuvat visiooni – peale pideva rääkimise, kui suur samm on Tartule kultuuripealinna staatuse saamine -, et linn tahaks ja julgeks tõesti areneda sellise pealinna vääriliselt. Sõnad on suured, aga teod on väikesed.