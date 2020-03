Luunja vallast ärandati kaks autot, millest üks leiti Põlva vallast

1. märtsil teatati politseile, et Jõgevamaal Põltsamaa vallas Kursi külas varastati tee ääres seisnud mopeed. Kahju on 300 eurot.

Ööl vastu 2. märtsi murti Tartu vallas Lähte alevikus sisse tanklasse, kust varastati sularaha ning kinkekaarte. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on selgitamisel.

2. märtsi hommikul teatati häirekeskusele, et Luunja vallas Veibri külast ärandati öö jooksul sõiduauto BMW. Masin leiti sama päeva hommikul Põlva vallas Rosma külast. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

2. märtsil teatati, et Luunja vallas Põvvatu-Luunja teeäärsest parklast on ärandatud Volkswagen Sharan registreerimismärgiga 124BFH. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.