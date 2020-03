Mänguasjamuuseum avab Sipsiku-teemalise näituse

Mänguasjamuuseumi direktori Triin Vaaro sõnutsi on mänguasjamuuseum just õige koht, kus maast-madalast eakohaste mängude ja tegeluste abil omandada esimesi teadmisi teatrist, kirjandusest ja kunstist. «Meie missiooniks on pealekasvavale põlvkonnale tutvustada mängu kaudu Eesti kultuurilugu, mille üheks osaks on kindlasti ka lastekirjandus ning Sipsik kui ühe ajastu sümbol. Soovime väikelastele uusi oskusi õpetada ja pakkuda vanematele keskkonda, kus nad saavad oma lastega rõõmsalt ja turvaliselt aega veeta,» selgitas Vaaro.