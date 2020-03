Tartu tervishoiukõrgkooli inimesed näitavad linnas ette, kuidas käsi pesta

Tolles vestluses leidsid kõik, et kätepesu vajalikkusest on inimesed ammu kuulnud, see teema ei ole kellelegi võõras, aga tihtipeale jääb vajaka sellest, kuidas käsi pesta.

Ja siis ütles Siret Läänelaid: «Aga lähme rahva sekka ja näitame ette!»

Impulsiivne mõte sai toetuse Tartu tervishoiu kõrgkooli juhtkonnalt, kus samuti leiti, et ettevõtmine väärib nii tudengite kui õppejõudude ühist panust ning et rahva tervis ja inimeste harimine on nende kõigi suur missioon.

Täna kell 14, kui tudengid ja õppejõud loenguist pääsevad, on nad Tartu mitmes paigas, et kätepesu ette näidata. Need kohad on: Tartu Lõunakeskus, Tartu kaubamaja, Tartu turuhoone, Tasku ja Eeden.

Tervishoiukõrgkooli töötajad ja tudengid seisavad kõige käidavamates kohtades täna kuni kella 17, ja kel vähegi huvi on, astugu ligi ja kuulaku ära väike loeng kätepesust. Veelgi enam: kätepesugeeliga saab seda igas kohas ka ise järgi proovida ning siis oma käsi pärast UV-valguse all silmitseda, mis kohad pesemata jäid.

Täna hommikul näitas Siret Läänelaid ka Lõunakeskuse tualettruumis kraanikausi kohal ette, mis selle kätepesu juures oluline on ja miks.