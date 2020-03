Riigikohus: prokuratuur peab Valvo Semilarskile jälitusloa andmeid tutvustama

Tartu ringkonnakohus kohustas prokuratuuri tutvustama kahtlustatavale ning tema kaitsjatele kõiki prokuratuuri määrusega tutvustamata jäetud andmeid. Ringkonnakohus ei nõustunud prokuratuuriga, nagu oleks prokuratuuri toodud põhjendustel andmete osaline kinni katmine põhjendatud, ega tuvastanud ka muid seaduses loetletud aluseid, millele toetudes võinuks jätta need andmed tutvustamata. Prokuratuur ringkonnakohtu määrust ei vaidlustanud ning see jõustus. Seejärel tegi prokuratuur uue määruse, millega keeldus samade andmete tutvustamisest teisele õiguslikule alusele viidates.

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas määruses, et jõustunud kohtulahendit on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi territooriumil. Kui prokuratuur on keeldunud jälitustoimingutega kogutud andmete tutvustamisest ja kohus on leidnud, et prokuratuuri esitatud põhjendustel andmeid tutvustamata jätta ei saa, peab ka prokuratuur jõustunud kohtulahendit täitma ja andmeid tutvustama.