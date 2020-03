Ikõt, kokõt, kumõt - marid võistlesid püha puhul mängudes lumel

Ikõt, kokõt, kumõt! See on mari keeles üks, kaks, kolm, ja kolme peal pistsid võistlejad, pann koos suure koogiga käes, jooksu pöördekohani ja tagasi, et siis heita küpsetis oma võistkonnakaaslase tühjale pannile. Tartu laululava taga lumel oli maride vanima püha üjarnja puhul kavas teisigi mänge, mille aegu oli tarvis stardis kolmeni lugeda. Näiteks kaelkookudega vee tassimine, kotisjooks ja suurtes viltides võidujooks. Vilte läks tarvis ka heitevõistlusel.