Kaks näitlejat tegid endale lavastuse ja mängivad seda ka ERMis

Lavastuse «Doktor Esperanto» loojad on märkinud, et praeguses lõhestunud maailmas võiks ideel ühest ühendavast keelest taas kord jumet olla. Kas esperanto kui väljamõeldud keel on hingetu? Kuidas kõlab selles keeles Marie Under? Aga Tolkieni haldjakeeles või «Star Treki» klingoni keeles? Kuidas võisid elada õed, kelle elu sisuks oli väljamõeldud keel?