Veebruar lõpeb kinos Händeli ooperi «Agrippina» uuslavastusega

Algselt Rooma impeeriumis toimunud tegevus on üle kantud nüüdisaegsesse maailma, et kujutada kõverpeeglis korruptsiooniintriige. Võimujanuse keisrinna Agrippina rollis on Joyce DiDonato, kavala võrgutava Poppeanana astub üles Benda Rae ja saamatu teismeline Nerone on Kate Lindsey. Iestyn Davies on ambitsioonikas sõjaväelane Ottone ja Matthew Rose on keiser Claudius.