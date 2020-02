Austerlased andsid eestlannale loa esitada kontserti Salzburgi muusikast

Katrin Lehismets ja Peeter Kaljumäe kutsuvad kuulajaid kontserdiga muusikalisele rännakule maalilisse Alpi linna Salzburgi. Lauldes, klaverit mängides ja lugusid jutustades avavad nad Salzburgis sündinud särava muusikamaailma.

Kaks agentuuri

Selle kontserdikava on välja töötanud Salzburgis asuv agentuur Sound of Austria ja seda mängitakse üle terve maailma juba 30 aastat. Kontserdiagentuuri Corelli Music kunstilise juhi Mail Sildose teatel andis Sound of Austria loa Katrin Lehismetsale seda nüüd ka Eestis teha.

«Igaüks, kes kunagi sattunud Mozarti sünnilinna Salzburgi, soovib sinna jälle tagasi,» märkis Lehismets. «Selle linna kaunis arhitektuur ja hingemattev loodus on inspireerinud muusikuid, filmitegijaid, kirjanikke, suusatajaid, unistajad ja lugematul hulgal turiste. «Helisev Salzburg» pakub valikut sellest fastsinatsioonist väljakasvanud heliloomingust. Esmajärjekorras Salzburgi kõige kuulsamalt pojalt, Wolfgang Amadeus Mozartilt. Kuid ka mitmed operetiheliloojad on elanud ja töötanud Salzburgis ja selle lähistel.»

Kontserdikava ei saanud mööda minna ka Julie Andrew'st ja filmist «Helisevast muusika», mille mänguplatsiks on samuti Salzburg.

Peeter Kaljumäe ja Katrin Lehismets. FOTO: Corelli Music

Kaks muusikut

Katrin Lehismets õppis klaverit ja laulu Eesti muusikaakadeemias (praegune Eesti muusika- ja teatriakadeemia), Berliini Hanns Eisleri nimelises kõrgemas muusikakoolis ja Salzburgi muusikaülikoolis Mozarteum. Ta on töötanud ooperisolisti, pianisti ja repetiitorina Euroopas, Kanadas, USAs, Egiptuses, Küprosel ja Filipiinidel. Ooperidebüüdi tegi ta Praha Mõisateatris (Stavovske Divadlo). Ta on töötanud ka Praha riigiooperis, Salzburgi riigiteatris, Niederbayerni riigiteatris jm.

Ta on esinenud mitmel rahvusvahelisel festivalil. Eestis on ta olnud ansambli Talong liige ja mänginud mitmes teatri Varius lavastuses. Aastast 2013 töötab ta kontsertmeistri ja lauljate juhendajana Salzburgi muusikaülikoolis Mozarteum. Ta on ka vabakutseline pianist ja laulja. Viimase rolli tegi ta möödunud aastal Phil Armano Marchi muusikalavastuses «Metsik pidu» Salzburgi OFF-teatris.

Peeter Kaljumäe õppis Pärnu lastemuusikakoolis klaverit ja võttis laulutunde legendaarselt hääleseadjalt Klaudia Taevilt. Järgnes Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool – algul koorijuhtimine ja klassikaline laul, pärast armeeteenistust jäi erialaks vaid viimane. Töökohaks sai Pärnu Endla teater, ta on olnud ka Vanalinnastuudio näitleja.