Ettevalmistused karakattide paraadiks käisid veel hilja õhtul

Mõned kaupmehed on juba kohal ja tiksuvad oma kaubikutes soojas, jutid on keskväljakul maas ning keegi mõõdab platse välja – selline pilt avanes reede õhtul Kallaste keskväljakul, kus käisid ürituse «Karakatitsa» viimased ettevalmistused. Täna hommikuks on kõik valmis ning kõik on üritusele oodatud.