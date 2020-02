Vanemuises vahetub peadirigent

Risto Joosti sõnul on tal äärmiselt hea meel alustada uuest hooajast tööd Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendina muu hulgas seepärast, et Vanemuine on eestikeelse muusikateatri sünnipaik ja tänapäevani selle traditsiooni aktiivne kandja ja propageerija.

«On väga oluline, et väärika ajaloo ja traditsioonidega muusikateatri tuleviku tegevus pälviks lisaks kodumaale tähelepanu ka väljaspool Eestit, seda eriti seoses saabuva Euroopa kultuuripealinna vastutuse kandmisega Tartus,» lisas Joost. «Vanemuise teater on läbi aegade tõestanud oma võimekust läbi eriilmeliste muusikalavastuste. Mitmekesisus ja uudsus on olulised märksõnad. Ooper on oluline! Ootan väga oma esimest kohtumist Vanemuise kollektiiviga.»

Vanemuise juht Kristiina Alliksaar märkis, et elu teatri ümber on pidevas muutumises ja nii peab ka juba 150 aastase traditsiooniga teater end vastavalt kohandama ja arendama.

«Paul Mägi juhtimisel on Vanemuise muusikateater jõudnud uuele tasemele, see on olnud suur südamega tehtud töö, mille eest oleme tänulikud. Loodud on tugev alus edasi liikumiseks ja võimaluste leidmiseks, et tuua žanri juurde uut publikut, tagada Vanemuise muusikateatri omanäolisus ja eristumine ning pakkuda nii tegijatele kui publikule kvaliteetseid lavastusi,» lisas Alliksaar. «Olen veendunud, et Risto Joosti käe all suudab teater teha veel uue arenguhüppe.»

Kodumaiste tähtsate preemiatega pärjatud ja rahvusvahelistel konkurssidel auhinnatud Risto Joost on tunnustatud dirigent nii ooperi- kui ka kontserdilavadel. Tema repertuaar ulatub barokist kaasaegsete heliloojate teosteni. Aastast 2009 on ta Eesti rahvusooperi koosseisuline dirigent. Aastatel 2013-2019 oli Risto Joost Tallinna Kammerorkestri peadirigent ja aastatel 2016-2019 Tallinna Filharmoonia kunstiline juht.

Risto Joost on juhatanud mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud orkestreid nagu ka kõrgelt hinnatud koore raja taga.

Peadirigendi ja muusikajuhi Paul Mägi tähtajaline leping Vanemuise teatriga lõpeb 31. juulil. Ta on peaaegu kümme aastat andnud oma panuse Vanemuise muusikaosakonda ja tal on suured teened kõige muu kõrval ka kodumaiste originaalteoste tellimisel ja publiku ette toomisel Vanemuises. Edusoovi oma järeltulijale ütles ta siinsesse uudisesse Milanost, kus tal on hetkel pooleli meistrikursused.