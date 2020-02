Luunja vald investeerib tänavu rekordilise summa

Luunja vallavanema Aare Andersoni sõnul on selle aasta eelarve keskmes investeeringud, mille tänavune maht on valla ajaloo suurim. Olulisemad tööd on uue lasteaia rajamine, Luunja keskkooli ruumide kaasajastamine, tänavavalgustuse ja teede rekonstrueerimine, Luunja jõesadama betoonkai rajamine ning lisaks ootab tegemist rida väiksemaid töid.