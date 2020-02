Tellijale

Meitus põhjendas kohast loobumist sellega, et tal polnud volikogu esimehe ametis piisavat rakendust, hoolimata asjaolust, et palk selle töö eest on küllaltki kopsakas. Jõgeva vallavolikogu esimehe palk on 90 protsenti vallavanema palgast. Eelmise aasta 1. aprilli seisuga sai Raivo Meitus 3150 euro suurust brutopalka.