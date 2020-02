Vanemuises tuleb lavale esimene nägemis- ja kuulmispuudega inimestele ligipääsetav etendus

«Oleme väga rõõmsad, et Vanemuine saab koostöös Tartu linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga pakkuda sel hooajal kirjeldustõlke ja subtiitrite võimalust juba kahele etendusele ning esimesele neist on kohad täitunud. Liigume vaikselt, aga kindlalt selles suunas, et kultuurist saaksid osa võimalikult paljud, eripäradest hoolimata,» sõnas teatrijuht Kristiina Alliksaar.

«Tartu eesmärk on olla ligipääsetav linn kõikidele ea-ja huvirühmadele ning erinevate vajadustega inimestele. On suur rõõm, et Vanemuine on võtnud sellise lisaülesande ning toetame seda ettevõtmist hea meelega,» lausus Tartu abilinnapea Mihkel Lees. «Tahame tänada ka Lõuna-Eesti Pimedate Ühingut, kes aitas välja valida sobilikud lavastused,» lisas Lees.