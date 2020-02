Vabariigi auks joostud kontorimaraton tõi lastekliinikusse hologrammi

«Sel aastal oli lihtsam, rada oli juba tuttavam ja trepid olid palju kergemad. Ma olen sel aastal ka hoopis teistmoodi treeninud – palju vähem jooksnud ja palju rohkem jõusaalis füüsilist teinud, see andis väga palju tunda,» ütles Valk. Ta tunnistas, et kartis enim leedulastest konkurente ning üritas kohe nendega vahe sisse teha, et võit koju jääks.

Valk on üks vähestest eestlastest, kes on läbinud ka ränkraske Spartathloni ultrajooksu, mille 246 kilomeetrise raja läbimiseks läks tal 34 tundi 39 minutit ja 59 sekundit. Võrreldes Spartathloniga pidas ta kontorimaratoni siiski lihtsaks ning soovitas kõigil tuleval aastal startijatel harjutada trepist alla jooksu. «Alla on raskem joosta kui üles, see tapab ära reielihase ja sääre,» avaldas võitja.