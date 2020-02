Häirekeskuse Lõuna keskust asub juhtima Helmer Hallik

Hallik tunneb väga hästi Lõuna regiooni ja on tuttav kõigile häirekeskuse peamistele koostööpartneritele selles piirkonnas. On oluline, et häirekeskuse huvid oleksid esindatud parimal võimalikul moel ja tugeva regionaalse võrgustikuga on seda tööd oluliselt lihtsam teha.