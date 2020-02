Põhja-Itaaliast naasnud õpetaja töötab laste ja kolleegidega igaks juhuks videosilla abil

Eestisse saabunud, helistas õpetaja aga kohe oma perearstile, kes ütles, et kui haigustunnused puuduvad, tuleb lähtuda terviseameti kodulehel öeldust. 25. veebruari hommikul seal märget Põhja-Itaalia kohta veel polnud. «Aga me koos siiski otsustasime, et ta jääb kaheks nädalaks koju ja et me organiseerime talle kaugtöövõimaluse,» selgitas Merle Kõrgesaar.

Videoseansside teel saab õpetaja olla kõigil koosolekutel ja muudel kohtumistel. Ja kuna lasteaia õppetöös on parasjagu vaheintervjuude aeg, siis videoseansi vahendusel suhtleb ta lastegagi. Lapsevanemad teavad põhjust. Lastele uuest ohtlikust viirusest veel kõneldud ei ole. Küll aga räägitakse palju käte pesemisest ja hügieenist, nagu ikka ajal, mil palju viirusi ringi liigub.

«Kui koroonaviiruse teema Eesti ühiskonnas aktuaalsemaks muutub, võtame selle ka lastega tunniteemaks,» sõnas Merle Kõrgesaar.

Haridus- ja teadusministeerium saatis eile välja pressiteate, kus palub koolidel ja lasteaedadel lähtudagi terviseameti soovitustest. Ka Tartu linn riputas kodulehele välja juhiseid koroonaviiruse kohta.

«Tartu ülikooli kliinikumis töötavad professionaalse väljaõppe saanud tervishoiutöötajad ning kliinikumis on nakkusohtlike patsientide isoleerimise võimalused,» kinnitas kliinikumi avalikkussuhete juht Helen Kaju. «Koroonaviiruse puhul hospitaliseeritakse ainult need patsiendid, kelle tervislik seisund seda vajab. Teised suunatakse kodusele ravile. Koroonaviiruse ravi on sümptomaatiline.»