Hando Runnel koostas arhivaar Otto Liivi artiklikogumiku kaks köidet

Ajaloolase ja arhivaari Otto Liivi (1905–1942) kirjatööde teise köitesse on koostaja Hando Runnel koondanud tekste aastatest 1926–1938. Raamatu esimese osa fookus asub Põhjasõjal ja Rootsi aja Eestil ja eestlastel, teine osa süveneb eesti ajaloo suhetele baltisaksa ajaloouurimisega ning kolmas meie arhiivinduse ülesehitamisele ja ajalootõlgendamise probleemidele.

Otto Liivi kirjatööde kogumiku "Ajaloouurimise allikail" mullu ilmunud esimese köite esimene osa on pühendatud Virumaale – Narvas sündinud autor käsitleb kodulinna, Lüganuse, Viru-Jaagupi, Iisaku, Kuremäe ja teiste selle kandi paikade ajalugu. Teise ossa on raamatu koostaja Hando Runnel koondanud märkmed, reisimuljed, tähtpäevi puudutavad kirjutised. Kolmandas osas on lugeja ees käsitlused Poola ja Rootsi ajast Eestis.