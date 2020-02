Tellijale

Järvedel on seda lindu kaugelt näha: tema säravvalge kael on pikaks sirutatud, justkui sooviks ta oma uhke sulestikuga ehitud pead kõigile näidata. Talvel on tuttpüti sulestik hõredam ega torka seetõttu nii hästi silma. Eestis on sulelisi pütte veel, aga tuttpütt on neist kõige suurem.