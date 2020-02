Tellijale

Aasta ehitise tiitlile kandideerivad kõik kasutusloa saanud hooned, mistõttu on nimekirjas ka Siriuse uus toidukoht, selgitas Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus. «Nii on näha, et ka väiksemaid objekte on võimalik teha läbimõeldult,» märkis ta.