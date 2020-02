Ahhaa keskuses valmis erakordne orienteerumisrada

Orienteerujatel tuleb läbida näiteks pallimeri ja veekardin ning põigata ka laibalabori põranda alla ja planetaariumi. Finiš on teaduskeskuse katusel.

Kiiksudega rada

Sarja korraldaja Kaarel Hendrik Zernanti sõnul on siseorienteerumine Tartus järjest populaarsem. «Siseorienteerumine on mugavam välitingimustes orienteerumisest ning oht kaotsi minna on väiksem,» vahendas ta pressiteates. «Kuivõrd orienteerujatele on oluline ka orienteerumismaastiku omapära ja erilisus, siis Ahhaa suudab kindlasti seda pakkuda.»

Tänasel võistlusel ongi ära kasutatud teaduskeskuse «kiikse» ja mõni eksponaat on ise orienteerumispunkt. Võib ette tulla, et punkti läbimiseks tuleb siseneda suitsuga täidetud ruumi, liikuda eri korrustel ning osaliselt kaootiliselt paiknevatel treppidel.

Võistlusel osaletakse kuues vanuseklassis ning avatud vanusega kategoorias. Ahhaas võtab rajal mõõtu üle 120 orienteeruja.

Kasulik ja lõbus

Ahhaa turundusjuhi Kaisa Hanssoni sõnul aitab orienteerumine näha teaduskeskust uuel viisil ning jätab osalejatele palju ruumi avastamiseks ja ettenägematuteks takistusteks. Raja ettevalmistamiseks on kulunud rohkem kui kuu. «Kõige pikem protsess on olnud raja planeerimine, et see oleks võistlejatele sobiv ning samal ajal võimalikult huvitav,» rääkis Hansson. Mõni pöörane idee jäi ka teostamata.