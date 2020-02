Osa kiibiga koeri siiski ei leita üles

Tellijale

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg tuletas loomaomanikele meelde, et Tartus on koerte kiipimine alates 2015. aastast kohustuslik. «Kasside ja teiste lemmikloomade kiipimine on soovituslik ning seda on hoolivad ja oma loomi armastavad inimesed ka aasta-aastalt järjest enam teinud,» rääkis ta.

Kuid Eedeni keskuse PetCity kliiniku veterinaar Kristel Loorits tõdes, et loomaomanike seas on levinud väär arusaam, justkui toimiks kiip GPS-andurina, mis näitab läbi õhu ära, kus loom asub. «Tegelikult kannab kiip endast vaid numbreid, mida saab tuvastada spetsiaalse lugeriga, mis on üldjuhul olemas loomakliinikutes, aga tihti ka varjupaikades,» selgitas ta. «Et numbrid annaks vaste omanikuga, peavad need olema sisestatud registrisse, kuhu on koondatud ka loomaomanike andmed.»