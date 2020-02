Linnavalitsus pani kolm korterit oksjonile

Annelinna Jaama 143a-5 ühetoalises ahiküttega korteris (19,8 m²) on külm vesi, puudub pesemisvõimalus. Elamise alghind on 18 000 eurot.

Karlovas kaheksa korteriga kahekorruselises elamus asuv Salme 42a-2 korter on linna kaasomandis. Kahetoalises 41-ruutmeetrises ahiküttega korteris on külm vesi, see elamine vajab kapitaalremonti. Tartu linnale kuuluva korteriomandi osa enampakkumise alghind on 29 250 eurot (korteriomandi alghind 39 000 eurot).