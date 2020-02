Lemmit Kaplinski viib volinikud jooksuringile

Fraktsioon on ka volikogu tööorgan. Minu kogemuses kõik sisulised arutelud toimuvadki seal, kus nad peaksid toimuma, ehk komisjonides. See on see koht, kuhu koondatakse mingi valdkonna kompetents. On täiesti tavaline see, et seal jäävad eriarvamused, mida suures saalis tihti ei ole. Kui tulin volikokku, oli täiesti hämmastav see, et opositsioon hääletas rõõmsalt koos koalitsiooniga suuremat osa eelnõusid.

Volinik Vahur Kalmre äsja ütles, et Tartus peaks poliitikat tegema rohkem volikogus ja vähem linnavalitsuses, mis võiks olla apoliitiline.

Vastasin Kalmrele ka saalis, et meil on tugev apoliitiline ametkond, osakonnajuhatajad. Kui hästi abilinnapea suunatakse osakonnajuhataja poolt õigele teele, on ju nähtud küll. Öelda, et Tartu linna juhitakse poliitiliselt, kindlasti ei saa.

Volinikud on nagu Klaabud, nagu krimblitega peaksid tunnetama, mis linnas toimub, mida nende valijad oluliseks peavad, ja peaksid hoidma silmad lahti, kui mingit jama toodetakse.

Kas on vaja abilinnapea ja osakonnajuhataja tööd dubleeritult?

Demokraatia toimib vastassuundade koosmõjus. Ei saa ühte poolt ära võtta. Meenutagem, et volinik tegutseb vabast ajast. On demokraatia üks läbivaid küsimusi, kas rahvaesindajad peaksid saama tasu. Kui nad peaksid tegema tasuta täiskoormusega tööd, siis tegelikult tähendaks see varanduslikku tsensust. Seda ei peeta heaks tooniks. Praegune süsteem on üles ehitatud selliselt, et volinik saab põhitöö kõrvalt käia, avaldada arvamust ja olla kursis selle osaga, mis on volikogul. Kui volikogu rolli järsult suurendada, siis suureneks koormus sedavõrd, et ei oleks võimalik oma igapäevast elu elada, väga paljudel ei oleks võimalust osaleda.

Vaadates Aadu Musta paljusid ülesandeid, näiteks riigikogu kultuurikomisjoni esimehena, siis Tartu volikogu esimehe roll ei anna täiskoormust. Kas teie meelest annab?

Volikogu esimees peab koostama ise oma tööplaani. Väga suur vastutus. Need asjad, mis on ette kirjutatud kalendrisse, toimuvad korra kuus, see on volikogu istung. Loomulikult tuleb jälgida, et eelnõud jõuaksid komisjonidest läbi, tuleb jälgida, et ei jääks lahendamata probleeme. Loomulikult volikogu esimees ei ole see, kes lahendustele sisu annaks – ta peab jälgima, et info liiguks.

Ja loomulikult on esindusroll.

Tegelik roll on, et volikogu esimees peaks olema vahelüliks linnakodanike ja volikogu vahel. Et pooleteise aasta pärast, ehk on liiga optimistlik, aga aastate pärast saaksid inimesed aru, mis vahe on linnavolikogul ja linnavalitsusel.

Siis ei oleks Tartu ülejäänud 48 volinikku vaja, kas nad ei võiks igaüks olla selleks vahelüliks?