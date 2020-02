Tuigo kalmistule viivale kehvale teele paistab lootusekiir

Sellest, et Tuigo surnuaiale viiv tee on pehmeid ja auklikke kohti täis, kirjutas Tartu Postimees juba kaheksa aastat tagasi. «Kord see tee tolmas, teinekord oli kohutavalt mühklik, nii et kalmistule jõudes oli kadunuke kirstus külili rappunud,» meenutas Tuigo kalmistul neljal-viiel matusel käinud Lembit Tähepõld, kes võttis tee seisundi kohta sõna ka mitme aasta taguses loos. «Aga et korda tehakse, see on ju suurepärane uudis,» lisas Tähepõld.

Kõigilt kolmandik

Nüüd on Kastre ja Kambja vald ning Tartu linn otsustanud seljad kokku panna, et Tuigo surnuaiale viiv 2,7 kilomeetrit pikk tee juuli lõpuks korda teha. Kuid töödeks vajaliku 100 000 euro kokkupanemises pole leitud üksmeelt.

Kastre vallavanem Priit Lomp ütles, et kuna piirkonnas ei ela palju valla elanikke, pole vald Tuigo kalmistu tee remonti esmatähtsaks pidanud. «Lahkunute eest tuleb hoolitseda, aga hoolitseda tuleb ka elavate eest,» selgitas Lomp. Nüüd aga on nii Kastre vald kui Tartu linn soostunud mõlemad andma kolmandiku teetöödeks kuluvast summast ehk kumbki omavalitsus kuni 35 000 eurot. Märtsis korraldab Kastre vald ehitaja leidmiseks hanke, tööd peaksid lõppema juulis.

Tahame panustada küll, aga kolmandiku maksmine tundub julm, sest kalmistu on Kastre valla territooriumil ja kõige rohkem on seal üldsegi Tartu linna kadunukesi, ütles Kambja vallavanem Aivar Aleksejev.

Kuid kolmas osanik, Kambja vald, pole veel plaaniga täielikult päri. Kambja vallavanema Aivar Aleksejevi sõnul pole loogiline, et kõik peavad selle tee paremaks tegemiseks rahast kolmandiku andma. «Tahame panustada küll, aga kolmandiku maksmine tundub julm, sest kalmistu on Kastre valla territooriumil ja kõige rohkem on seal üldsegi Tartu linna kadunukesi,» selgitas Aleksejev.

Tartu linna asutuse Kalmistu Pauluse ja Tuigo surnuaia ülevaataja Silver Pärna sõnul olid ligi pooled Tuigole maetutest aastaid tagasi tõesti Tartu linna lahkunud, kuid enam see nii pole ning nüüd maetakse sinna rohkem just lähivaldade kadunukesi. Tuigo kalmistule on maetud 1546 inimest, hauaplatsi omanikke on seal 647 ning 2019. aastal oli 72 matust.

Tartu linna selle aasta eelarves on ette nähtud 20 000 eurot ka Tuigo kalmistu uute kvartalite teede ehitamiseks.

Uued hauaplatsid

Linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et see raha on ette nähtud eraldi ega ole osa surnuaiale viiva tee ehituseks mõeldud summast. «Et saaks uued hauakohad teha, tuleb kalmistul kõigepealt teed välja ehitada,» selgitas Haak. Selleks tuleb raha ainult Tartu linna kukrust, vallad surnuaia kvartalite vaheliste teede ehitamisse ei panusta.