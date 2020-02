Miss Valentine toob võimlejaid kokku igast ilma otsast

Eile andis oma pallikavale viimaseid lihve USA võimlejate koondis. FOTO: Kristjan Teedema

Suurimate esindustega on kohal Venemaa, Valgevene, Kanada, Soome ja Eesti. Võimlejaid on tulnud ka Filipiinidelt, Kasahstanist, Aserbaidžaanist ja Lõuna-Koreast. Üks tugevaimaid on USA koondis, mille võimlejad alustasid eile hommikul treeninguid.

Eesmärk finaal

USA lipu all võistlev 14-aastane iluvõimleja Alexandria Kautzman harjutas eile treener Iryna Zhurenko juhendamisel lindi- ja pallikava. «Ootan võistlust väga ja loodan pääseda finaali,» ütles väikse pausi teinud Kautzman. Treeneri sõnul on tema kava üsna värske, kuid tulemust ennustada ta ei osanud. «Hoiame pöidlad pihus, sest konkurents on tugev. Eks me näe, kuidas esitus lõpuks õnnestub,» sõnas Zhurenko, kes on pärit Ukrainast. «Hakkasin treenima Ameerika võimlejaid, sest mu elu vajas muutusi,» selgitas ta.

Valvsalt jälgis ameeriklaste sooritusi ka USA võimlemiskoondise peatreener Margarita Mamzina, kes juhendab riigi esindusrühma. Tema kuueliikmeline rühmvõimlemise võistkond on treeninud üle 15 aasta ning andis eile oma pallikavale viimast lihvi.

Tihe rebimine

Mamzina sõnul läks proov hästi, aga konkurents on halastamatu.

«Sel aastal on tase väga tugev, oleme juba eelmistel võistlustel näinud, et teised riigid on tippvormis,» märkis Mamzina. «Meil tuleb pingutada maikuu Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioonide nimel ning seni käime kogemuste saamiseks võimalikult palju võistlemas.»