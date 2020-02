Alatskivi õunaaias algas uue kaupluse ehitus

Peipsiääre abivallavanem Peeter Kiuru sõnas, et päris kõiki puid õunaaiast siiski maha ei võeta. «Kümme-kaksteist puud jääb sinna ikka alles,» ütles ta.

Õunapuude mahavõtmine ei tohiks abivallavanema sõnul kellegi jaoks olla suur katastroof, sest veidi eemal, kohaliku hooldekodu naabruses on teine vallale kuuluv õunaaed. «Igal aastal oleme kuulutanud inimestele, et tulge ja korjake õunaaiast õunu, aga korjajaid on tavaliselt ikka väga vähe ning õunad jäävad pigem maha vedelema,» lisas Kiuru.