Justkui musta augu serval, kust veel on võimalik redelit mööda välja ronida, võetakse Ivar Põllu lavastuses «Anne lahkub Annelinnast» vaataja kaasa elama laipadeta kriminaalloole, mille lõpus ei selgu mõrvar, vaid rollide jõujooned.

Tartu Uue Teatri lavastus «Anne lahkub Annelinnast» meenutab vaatajale, kui universaalseid mustreid me inimestena eluteel läbi käime ning kuivõrd on iga mööduja meile samasuguste kogemuste kaudu palju lähemal, kui esialgu arvata julgeksime. Selles lavastuses on killuke lugu sinust, sinu naabrist, sinu ees istuvast inimesest, võib-olla ka lasteaiasõbrannast või ülemusest.