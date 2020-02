Mürkputke juurikaid leiti ka Kuremaa järverannast

Eelmisel nädalal leidsid kohalikud hulga mürkputke juuri Kallastelt Peipsi järve kaldalt, kuhu need oli kohale uhtnud tugevad tormituuled.

Paar juurikat leidnud Noormägi viskas need prügikasti, et need ei satuks rannas jalutavate lemmikloomade hambusse.