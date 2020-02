Elva vald andis vabariigi aastapäeval üle kolm teenetemärki

Teenetemärgi Elva Täht pälvisid sel aastal Karl Kontor, Aarne Salo ja Svetlana Variku.

Karl Kontor on Elva laskespordiklubi (1994) üks asutajatest ning on olnud sellest ajast alates klubi peamine eestvedaja. Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles, et Karl Kontor on oma elu pühendanud laskespordi arendamisele nii Elvas kui ka Eestis laiemalt. «Tänu tema aastatepikkusele tööle asuvad Elvas kaks Eesti parimat välilasketiiru ning praegu treenib Karli õpetuste järgi üle 20 Elva valla noorsportlase ning mitu noort ka Tartust ja ümberkaudsetest valdadest,» lisas ta.

Karl Kontor on algatanud ka mitmeid nüüdseks traditsiooniliseks muutunud võistlusi, nagu näiteks Elva laskespordinädal ja Läänemere-äärsete riikide meistrivõistlused ehk Baltic Cup.

Aarne Salo tegutses 1997.–2017. aastal kaitseliidu Elva malevkonna juhina ning ta on olnud riigikaitseõpetaja Rannu keskkoolis ja Elva gümnaasiumis. Riigikaitseõpetuse eest on talle antud ka 2014. aastal kaitseministeeriumi hõberinnamärk. Samuti on Aarne Salole antud kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk, kaitseliidu teenetemedali III klass, kaitseliidu hoolsusmärgi Valgerist III klass ning kaitseliidu teenetemedali II klass. «Aarne Salo tegutseb aktiivselt ka ajaloo uurimisega ning sealhulgas praeguse taastatud Elva malevkonna ajaloo uurimise ja talletamisega,» lisas vallavolikogu esimees.

Svetlana Variku on 2007. aastast Palupera põhikooli direktor. Tema juhtimisel on kogu koolimööbel ajakohastatud, koolis on olemas digitahvlid ning loodud on raamatukoguruum. Koolimaja on saanud uue katuse, taastatud on katuseaknad ning kõrvalhoone on viidud kooskõlla muinsuskaitse nõuetega.

«Palupera kool osaleb mõisakoolide ühisprojektis «Unustatud mõisad» 2008. aastast ning sel aastal pälvis kool Tartu ülikooli eetikakeskuse hindamiskomisjonilt tunnustuse «Hea kooli teerajaja 2019»,» kirjeldas Svetlana Variku panust abivallavanem Marika Saar. Ta lisas, et Svetlana Variku on kooliga seotud projektide ja ettevõtmiste osas teinud igakülgset koostööd valla, kooli vilistlaskonna ja kogukonnaga.

Tiitli Elva valla aasta tegu sai Elva Keegel ja Resto. «Elva Keegli ja Resto loomine Elva linna on andnud kõigile huvilistele võimaluse tutvuda keegli kui spordialaga ning rikastanud kohalike elanike võimalusi aja veetmiseks,» ütles Maano Koemets. Peale selle on restorani eestvedajad Markko Abel ja Raiko Tigane loonud Elva keegliklubi.

Aasta tegija 2019 tiitliga pärjati Silver Laks. Silver Laks on Elva vallavolikogu liige ning Aakre küla ja külaseltsi eestvedaja. Silver Laksi kandidatuuri esitaja põhjendas oma otsust järgmiselt: ta on kindlasti keegi, kes on näidanud elu võimalikkust väljaspool Tallinna ning on seda elu- ja mõtteviisi ka edukalt propageerinud.

Kultuurivaldkonna tunnustustest kuulutati aasta kultuuritegijaks Laine Meos, Karel Vähi ja Kaarel Tuvike.

Laine Meos on Rõngu raamatukogu juhataja, kes on sealse kogukonna oluline ja aktiivne liige. Laine Meos organiseeris eelmisel aastal mitmeid üritusi ning võttis osa suurematest maakondlikest üritustest, nagu näiteks lasteraamatupäev, kihelkonnapäev «Keel – meel – hääl». «Laine on Rõngu piirkonna kultuuri koguja, hoidja ja tutvustaja,» iseloomustas abivallavanem Marika Saar.

Karel Vähi on segarahvatantsurühma Opsal juhendaja (alates 2012. aastast) ning kollektiiv on selle aja jooksul osalenud mõlemal tantsupeol. Möödunud hooajal tegutses Karel kümne rühma juhendamisega ning tantsijate suurpeole pääsu saavutas neist üheksa. Kolme kollektiivi tööd juhtis ta Tartumaal, Opsali tööd Puhjas ning ülejäänuid Harjumaal. «See kõik näitab, et Karel on äärmiselt pühendunud ning väga oluline ka Puhja kultuurielus. Opsali 35. sünnipäevakontserdi lavastuse kohta on öelda vaid kiidusõnu,» rääkis Saar.

Kaarel Tuvike on Puhja kogukonna aktiivne liige ning kogukonda panustaja. Eelmisel aastal tuli Puhja seltsimaja näiteringi esituses lavale näitemäng «Röövlivald Kavilda», mille teksti kirjutas ajaloomaterjalide põhjal Kaarel Tuvike. Näidend sündis viie aasta jooksul materjale kogudes, et tähistada sellega EV 100 ja küüditamise 70. aastapäeva. Kaarel Tuvike oli ka etenduse lavastaja.