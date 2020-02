Anna Gret Asi viskab korve maailmatasemel

Mängijatel puudus usk

Sel hooajal alustas Tartu Ülikool / Kalevi naiskonna peatreenerina tööd Toomas Liivak, kes on käsikäes Kaire Asiga treeninud tüdrukuid juba seitse aastat. «Balti liigasse pääsemine on tugeva töö tulemus ning tüdrukud on hakanud lõpuks mõistma minu põhimõtteid, kuidas tuleks mängida,» ütles peatreener Toomas Liivak.

Toomas Liivak treenib tartlannasid peatreeneriametis esimest aastat, aga on nende kõrval käsikäes Kaire Asiga olnud juba seitse aastat. FOTO: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Kõige rohkem on tal tulnud mängijatele õpetada enesekindlust. Balti liiga eel oli valida, kas tartlannad mängivad kõrgemas või madalamas tasemerühmas. Treenerid hindasid õigeks kõrgemat taset, aga suur osa naiskonnast ei uskunud sellesse. «Kui istusime koos laua taga, siis üle poole tüdrukutest ei tundnud, et nad oleksid võimelised kõrgemas konkurentsis mängima,» meenutas Liivak. «Meie Kairega olime ikkagi arvamusel, et saagu, mis saab, ainult nii tulevad vajalikud kogemused.»

Keegi ei võta kuskilt Tartust suvaliselt tüdrukut, et kuule, tule sõida kohale, mängi siin ja valime su veel kaheksa parima hulka. See on välja teenitud tunnustus.

Play-off-kohtumistele pääsemist ei osanud siis ennustada treenerid ega mängijad. «Seal on suured nimed, Euroliiga tiimid, ning jalg alguses ikka värises. Nüüd on muidugi hea meel, sest saame hoopis teistsuguseid mänge teha,» rääkis Anna Gret Asi, kes oli üks neist skeptilistest mängijatest. Nüüd on naiskond õppinud tugevate vastaste vastu oma käike rohkem ette mõtlema ja nutikamalt tegutsema.

Särav täht väljakul

Hinnatuim korvpallur tüdrukute hulgas on Anna Gret Asi, keda Liivak iseloomustab kui mängijat, kellel on tahtejõud, soov olla kogu aeg parem ja huvi erinevaid oskusi õppida. «Kui oled kõigest 18 eluaasta jooksul olnud juba Eesti koondise põhiline mängujuht, siis see on midagi. Ega teda Ameerikasse niisama kutsutud,» selgitas peatreener.

Anna Gret Asi jõudis möödunud kolmapäeval otse Ameerika korvpallilaagrist tagasi Tartusse Turu spordihoone saali, kus teda ootas koduvõistkond. FOTO: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Asi on küll tartlaste trump väljakul, aga kannab selle võrra ka rohkem vastutust. «Vastased tunnevad teda ning survestavad palju rohkem,» rääkis Liivak. «Mõnikord ei saa ma teda puhkama saata ega vahetusi teha, siis tuleb tal mängus vastu pidada üle 30 minuti. See on väikese tüdruku kohta ikka palju.»

Möödunud nädala keskel jõudis Asi tagasi rahvusvahelisest korvpallilaagrist Basket­ball Without Borders Global Camp, kuhu pääses kogu maailmast ligi 70 mängijat, nende seas vaid 24 tüdrukut. Kui talle tuli laagrikutse, ei antud talle luba sellest kellelegi rääkida. «Pere teadis, samuti mõned treenerid ja korvpalliliit. Rõõm oli väga suur, aga ma ei saanud seda eriti kellegagi jagada,» märkis Asi.