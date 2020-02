Taskusse tuleb veel üks sissepääs

Tasku juhataja Annika Oja selgitas, et uus sissepääs rajatakse Circle K poolsesse külge. «Meie soov on, et ka Soola ja Turu tänava ristmiku juures olevatel jalakäijatel oleks Tasku keskusesse mugav ja turvaline siseneda. Uus sissepääs annab keskusele väikse lisand­väärtuse, sest inimesed ei pea sisenemiseks enam ringi minema,» rääkis ta.