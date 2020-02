Peeter Olesk: valmisolekust Maarjamõisas

Kas mul on selles valdkonnas palju mõttekaaslasi? Olen veendunud, et vähevõitu. Enamik nimelt ei mõista dieetõe tähtsust, vaid arvab edasi, et dieetõde on fakultatiivne eriala, ja kui valitsev võim on niisuguse töökoha siiski loonud, siis õige dieetõde istugu köögis, mitte arstidega ühel pingil. Mõistlikum on minu arvates siiski teha laua ääres ka dieetõele vaba koht. Kahtlemata oleks see arukam kui teha temast veel üks koer ukse taga.

Kui muu ei aita, siis järelikult peab seadusandja määrama ära, kes on dieetõde vaimsete võimete poolest ise ja kellega ta on väärtuse mõttes võrreldav. Minu jaoks on ta kolmveerandarst diplomi järgi ning arstiga võrreldav näiteks siis, kui läheb jutuks teemal, millisel kiirusel toit seedetrakti läbib. Üleüldse on tänapäeva Eestis kujunenud akadeemiline tööjaotus muutunud väga läbimõtlematuks tegevuskavaks ja inimestel on sellistes oludes planeerida oma tulevikku äärmiselt raske. Kuidas ta neis olukorris teab kindlalt, kust ta ülehomme oma leiva saab? Oleks siis vähemalt nõndagi, et see küsimärk puudutaks ainult dieetõdesid või apteekreid!

Ent ei, see problemaatika puudutab ka füsioterapeute ja mudaga ravijaid ehk balneoterapeute ning kahjuks on palju kõiki neid, kes õpivad tervishoidu, sanitaarasjandust ja ravitsemist, teadmata samas, kas nad on vajalikud vaid üheks korraks või kestvamalt. Päris kindlasti pole seesugused õppijad isegi mitte meditsiinilised residendid. Nad on lihtsalt noored inimesed. Rumalukesed ja uisapäised.