Koolivaheajal saavad lapsed, kes soojast lõunast puudust tunnevad, tasuta suppi

Selleks, et alanud koolivaheajal saaksid sooja kõhutäie ka need lapsed, kes koolilõunast puudust tunnevad, on mittetulundusühing Tartumaa Lasterikkad koostöös firmaga Leviso Group organiseerinud majanduslikes raskustes lastega peredele sooja supiga tasuta lõuna.