Tartu linnapea Urmas Klaasi kõne Eesti Vabariigi 102. aastapäeval

Ajal, mil Euroopas ja maailmas süveneb põlvkondade-vaheline lõhe, on Tartul suurepärane võimalus leida see tõmme kogukondade ja põlvkondade vahel, mis loob uusi kunste, ühistegevusi ja oskusi, toob siia inimesi üle terve Eesti ja maailma.

Head sõbrad,

Tartlaste jaoks on linnaruum ja elukeskkond väga tähtsad. Läinud suvel startinud ja eelmise aasta Tartu aasta teoks kroonitud rattaringlus tõmbas linna sõna otseses mõttes käima – mitte et me seni seisnud oleksime. Sellel aastal veelgi laienev rattaringlus on toonud Tartusse olulise mõttelaadi muutuse ja veelgi olulisema keskkonnasäästlikkuse. Tartu aukodanik Hando Runnel on kirjutanud: muuda ennast, muutub maailm, mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu. Julgen öelda, et Tartu on rattaringluse loomisega linna ja tartlast palju muutnud. Ma ei imesta, kui ka tänaste piduliste hulgas on neid, kes tulid ja lähevad siit rattaringluse ratastega?

Tartul on visioon jalakäijaid eelistavast ja uusi linnavaateid pakkuvast linnaruumist: soovime tihendada kesklinna elukeskkonda, tuua siia võimalikult palju uusi teenuseid, väikseid linnaparke, kergliiklusteid, head arhitektuuri ja kultuuri. Kuid eelkõige tahame selliste sammudega öelda, et linn algab südamest ja sealt, kus on meie tuiksooned, keskpunktid ja akadeemilise riigi jooned. Linnaruum läheb tartlastele korda, sest kodu peab korras olema.

Üha enam valitakse Tartut oma kodulinnaks just hea elukeskkonna, peresõbralikkuse ja aktiivsete tegevuste rohkuse tõttu. Me oleme juba ammu kasvanud väikesest puust linnast ägedaks ja moodsaks. Ma ei näe selle hoo raugemist. Mainekal rahvusvahelisel konkursil LivCom Awards tunnistati Tartu linna elukeskkond üheks maailma parimaks. Tartu on vaieldamatult hea elukeskkonnaga linn. Seda tunnevad nii tartlased kui märgatakse kaugemal.

Järjest rohkem paistab Tartu silma kui tark ja ettevõtlik linn. Hiljuti lõppenud ärifestival sTARTUp Day tõestas end taas kui kogu maailma ühendavat tarka festivali, kus kohtub kõige ärksam ja uuenduslikum mõte, millest Tartugi oma linna heaks käekäiguks ideid leiab. Uued ärimudelid, ärid ja mõttekeskused armastavad üha enam inspireerivaid ja kiiresti toimivaid linnakeskkondi. Selliseid nagu Tartu.